Pellegrini si riprende la Lazio? Il reintegro diventa un caso! Gattuso spinge per riaverlo, ma Lotito frena tutto

Il futuro di Luca Pellegrini continua a dividere la Lazio. Il terzino aspetta di conoscere il proprio destino, mentre emergono nuovi dettagli

Una situazione che sembrava destinata a risolversi rapidamente rischia di trasformarsi in un nuovo caso interno alla Lazio. Al centro della vicenda c’è Luca Pellegrini, escluso dalla lista per il campionato ma da settimane indicato come possibile candidato al reintegro. Le prossime 48 ore saranno determinanti per comprendere se il terzino potrà tornare a disposizione di Gennaro Gattuso in occasione della partita contro la Juventus.

La possibilità di rivederlo tra i convocati esiste, ma manca ancora il passaggio decisivo da parte della società. Senza un intervento ufficiale, il calciatore sarebbe costretto a rinunciare anche al prossimo appuntamento.

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Accordo con Fabiani ma Lotito ha bloccato tutto!

Dietro il mancato reintegro di Pellegrini ci sarebbero soprattutto questioni economiche. Circa due settimane fa il direttore sportivo Angelo Fabiani ha incontrato l’entourage del giocatore, raggiungendo un’intesa per consentirne il ritorno in lista.

Un accordo che, tuttavia, non avrebbe ancora ricevuto il via libera definitivo. A frenare l’operazione sarebbe il presidente Claudio Lotito, preoccupato per i costi legati al contratto del terzino. Pellegrini percepisce attualmente 1,9 milioni di euro a stagione più bonus, tra cui un premio aggiuntivo di 100mila euro ogni cinque presenze.

Una clausola che potrebbe incidere sulle valutazioni della dirigenza, considerando anche la volontà di arrivare in futuro alla cessione del giocatore. Dall’altra parte, Gattuso non sarebbe disposto ad accettare condizionamenti economici nella gestione delle presenze.

Pellegrini, Gattuso aspetta una risposta: possibile nuovo rinvio

A rendere ancora più delicata la vicenda è il comportamento professionale mantenuto da Luca Pellegrini. Il difensore, infatti, si è sempre allenato regolarmente con i compagni fino al momento dell’esclusione e non gli vengono attribuiti episodi disciplinari che possano giustificare il provvedimento.

La questione appare dunque legata principalmente alle strategie societarie e alla gestione economica della rosa. Per Gattuso, invece, poter contare su un elemento aggiuntivo rappresenterebbe una risorsa importante, soprattutto considerando la necessità di affrontare i prossimi impegni senza ulteriori limitazioni nelle scelte.

Una decisione viene attesa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Qualora arrivasse il via libera, Pellegrini potrebbe tornare immediatamente tra i convocati. In caso contrario, si concretizzerebbe un ulteriore rinvio, proprio come accaduto in occasione della partita contro il Monza.