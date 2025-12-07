Pellegrini Lazio, il terzino diventa papà! Nasce il piccolo Sebastiano. Gli auguri del club al giocatore assente last minute del match contro il Bologna

 Pellegrini Lazio, il terzino diventa papà! Nasce Sebastiano
1 ora ago

Luca Pellegrini
Luca Pellegrini

Giornata speciale in casa Lazio: Luca Pellegrini è diventato papà. Il terzino biancoceleste e la compagna Jennifer hanno annunciato la nascita del loro primogenito, Sebastiano, condividendo una storia sui social.

Anche il club ha voluto unirsi alla gioia della famiglia Pellegrini dedicando un messaggio affettuoso sul proprio profilo ufficiale X. Questo il testo pubblicato dalla società:
«È nato Sebastiano, primogenito di Luca Pellegrini. Il Presidente Claudio Lotito, a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi, porgono i più sinceri auguri a papà Luca e mamma Jennifer».

Un momento emozionante che la Lazio ha voluto celebrare con partecipazione e vicinanza, abbracciando simbolicamente uno dei suoi giocatori in una delle giornate più importanti della vita.

Pellegrini, inizialmente convocato per la partita odierna contro il Bologna, aveva lasciato la squadra a poche ore dal match per assistere alla nascita del primogenito.

