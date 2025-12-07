Lazio, tegola last minute per Sarri: questo giocatore non sarà a disposizione contro il Bologna. Il motivo dell’assenza

Lazio, Luca Pellegrini salterà la sfida contro il Bologna. Il giocatore sta per diventare padre e Sarri gli ha consentito di stare vicino alla moglie

La Lazio dovrà fare a meno di Luca Pellegrini nella prossima sfida di campionato contro il Bologna. Il terzino biancoceleste, infatti, non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per motivi familiari: il giocatore è in procinto di diventare padre e ha ricevuto il permesso di restare vicino alla compagna in un momento così importante della sua vita. Una scelta comprensibile e condivisa all’interno dell’ambiente della Lazio, ma che costringe l’allenatore a rivedere le proprie strategie per la gara dell’Olimpico.

L’assenza di Pellegrini apre diversi scenari tattici, perché Sarri dovrà ridisegnare la linea difensiva della Lazio mantenendo equilibrio e intensità contro un Bologna sempre più competitivo. La soluzione più naturale sembra essere l’impiego dal primo minuto di Nuno Tavares. Il portoghese, arrivato per dare dinamicità e spinta sulla fascia sinistra, potrebbe finalmente avere una chance da titolare in una partita di peso. Il suo profilo, più offensivo rispetto a quello di Pellegrini, darebbe alla Lazio maggiore profondità e ampiezza in fase di possesso.

Tuttavia, l’ipotesi Tavares non è l’unica sulla scrivania di Sarri. Il tecnico della Lazio sta valutando con attenzione anche l’opzione che prevede lo spostamento di Manuel Lazzari sulla fascia destra, con Adam Marusic adattato a sinistra. Questa soluzione, già vista in altre occasioni, garantirebbe una maggiore solidità difensiva, grazie all’esperienza di Marusic, e allo stesso tempo darebbe alla squadra la consueta spinta sulla corsia opposta tramite Lazzari. Sarri dovrà però considerare lo stato di forma dei due giocatori e le caratteristiche del Bologna di Thiago Motta, squadra che costruisce molto gioco proprio sulle fasce.

La Lazio, in un momento cruciale della stagione, è chiamata a trovare continuità di rendimento e risultati. Per questo Sarri valuterà ogni dettaglio prima di scegliere la soluzione migliore per sostituire Pellegrini. L’obiettivo resta quello di mantenere stabilità difensiva senza rinunciare alla qualità nella costruzione dal basso, uno degli aspetti fondamentali del gioco della Lazio. Con o senza Pellegrini, la squadra dovrà dimostrare carattere e concentrazione per mantenere alta la corsa verso le posizioni europee.

La partita contro il Bologna sarà dunque un banco di prova importante non solo per la Lazio, ma anche per chi verrà chiamato a prendere il posto del terzino romano, in un momento speciale della sua vita personale.