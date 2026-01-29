Connect with us

Pellegrini: «Per me da tifoso la Lazio è un chiodo fisso! Lavoriamo per migliorare la nostra situazione»

12 minuti ago

Luca Pellegrini
Luca Pellegrini

Luca Pellegrini, difensore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione della squadra, i nuovi arrivati e non solo: le sue parole

In vista della sfida contro tra Lazio e Genoa il difensore Luca Pellegrini ha rilasciato un’intervista ai microfoni della società biancoceleste, facendo il punto sulla situazione della squadra e sulle sfide che attendono i capitolini nel finale di stagione. Le sue parole.

LA SITUAZIONE IN CASA LAZIO – «Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione, provando a indirizzare bene il finale di stagione. Il gruppo sotto questo aspetto sta reagendo bene e si sta unendo ancora di più. Abbiamo tanta voglia di rivalsa».

NUOVI ACQUISTI – «Stanno dimostrando voglia di fare bene e attaccamento. Li ho visti tutti carichi e pronti a dimostrare le loro qualità. Spero che ci possano dare una mano».

Lazio: il peso dell’emotività per Pellegrini

«Diventa il tuo chiodo fisso». Vivere il calcio da professionista, ma anche da tifoso, non è sempre facile. Luca Pellegrini ha parlato della difficoltà di separare le emozioni da calciatore e da tifoso della Lazio. Le sue parole:

«In questo momento la cosa più complicata è separare l’emotività dalla situazione attuale. Non è un momento facile, da una parte essere tifoso è un’arma in più perché ti coinvolge al massimo, mentre dall’altra ti impedisce di staccare mentalmente anche quando sei a casa, diventa il tuo chiodo fisso. Fortunatamente però, come detto, siamo un bel gruppo e questo è positivo perché aiuta tutti. Ecco perché rimango fiducioso per il resto della stagione».

