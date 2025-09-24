 Pedro, retroscena: ha detto questa frase a Sarri dopo l'infortunio di Rovella nel derby - VIDEO
Pedro, retroscena: ha detto questa frase a Sarri dopo l'infortunio di Rovella nel derby - VIDEO

1 ora ago

Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Pedro

Pedro, retroscena: ha detto questa frase a Sarri dopo l’infortunio di Rovella nel derby. Il giocatore ha stretto i denti

Il bivio tra operazione e terapia conservativa, una decisione che definirà la sua stagione. Ma prima di affrontare la scelta, gli ultimi minuti in campo di Nicolò Rovella nel derby raccontano la storia di un guerriero che non voleva arrendersi. Il retroscena, catturato dalle telecamere di “Bordocam” di DAZN, svela la sofferenza e la determinazione del centrocampista della Lazio.

Tutto accade a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Rovella accusa il riacutizzarsi del dolore all’adduttore, lo stesso problema pubalgico che lo tormenta da tempo. Si avvicina alla panchina, dove Maurizio Sarri, preoccupato di non sprecare un altro slot per i cambi, gli chiede di stringere i denti e provare a resistere fino all’intervallo.

In quel momento, nel breve colloquio tra giocatore e allenatore, interviene l’esperienza di Pedro. L’attaccante spagnolo, capendo la gravità della situazione e vedendo la sofferenza del compagno, si rivolge al tecnico con parole che sono un misto di preoccupazione e saggezza. «Oh mister, dieci minuti sono troppi».

Il consiglio di Pedro è di non rischiare, ma Rovella non ci sta. Non vuole abbandonare la squadra in un momento così delicato. Con un gesto di puro orgoglio, decide di tornare in campo, ma è consapevole di aver bisogno di aiuto. Si avvicina al suo compagno di reparto, Mattéo Guendouzi, e gli fa una richiesta precisa, quasi un sussurro tra compagni.«Stai più vicino, fra».

Una richiesta di supporto per provare a resistere, un ultimo, disperato tentativo di restare in partita. Un gesto che non è bastato: all’intervallo, il dolore lo ha costretto alla resa, sostituito da Cataldi. Ma quei pochi minuti di sofferenza e dialogo a bordo campo raccontano tutto del carattere di un giocatore che ora, purtroppo, è costretto a fermarsi.

