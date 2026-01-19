Pedro: «Dopo la fine della mia esperienza con la Lazio ascolterò le offerte. Sul ritiro…»

Pedro, attaccante spagnolo della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha toccato diversi temi: le sue dichiarazioni

Pedro a El Dia ha parlato del suo momento personale, di cosa lo attende in futuro e del suo ritiro! L’attaccante della Lazio si è apetto affrontando diversi argomenti e guardandosi indietro, il tutto ripercorrendo le varie tappe della sua lunga e vincente carriera. Le sue parole:

FUTURO E POSSIBILE RITIRO – «L’interesse c’è stato da parte del Tenerife, ringrazio la società. La prima cosa che devo fare sarà dire addio alla Lazio, un club meraviglioso che mi ha trattato in maniera incredibile. Una volta conclusa la mia esperienza lì, vedrò se avrò qualche offerta interessante o se invece… Ovviamente il ritiro è sempre più vicino. Mi farà male, perché questo è quello che ho fatto per tutta la mia vita».

200 GOL IN CARRIERA – «Il duecento gol in carriera sono un bellissimo traguardo personale. Ovviamente non sono come i mille di Ronaldo o Messi, ma è sempre bello fare numeri così importanti. Non avrei mai immaginato di poter arrivare così lontano, né di riuscire a mantenermi nell’élite del calcio per così tanto tempo».

CARRIERA E ETA’ – «Alla fine porterò con me tutte le esperienze vissute, le migliori e le peggiori. Tutte mi sono servite per crescere come persona e come giocatore, e non ho mai perso la motivazione e la voglia a migliorare. Con il passare degli anni, l’età diventa un ostacolo, per quanta voglia tu possa avere. È un peso che c’è e bisogna accettarlo».

