Pedro e famiglia in gita a San Pietro: relax nella Capitale per il talento della Lazio

La stella della Lazio Pedro ha approfittato della pausa Nazionali per godersi la Capitale, giornata di relax in famiglia a San Pietro

Niente campionato? Un’occasione per prendersi un po’ di relax per i giocatori della Lazio (e non solo). Tra quelli che hanno approfittato della pausa nazionali per godersi il tempo libero con la famiglia troviamo sicuramente Pedro.

Sul profilo Instagram della compagna del biancoceleste Patricia Magaña sono apparse alcune foto in giro per San Pietro con il piccolo Liam. Riposo a stretto contatto con i monumenti della Città Eterna per il capitolino, un modo per ricaricare le batterie in previsione del prossimo match con la Salernitana.

IL COMMENTO – «È un onore per noi essere i padrini di questo prezioso bambino. Ti amiamo piccolo Liam».