Pedro festeggia 38 anni: un compleanno da speciale per l’attaccante della Lazio: gli auguri della Serie A – FOTO

Pedro festeggia 38 anni: un compleanno da campione per l’attaccante biancoceleste: il messaggio della Serie A – FOTO

Pedro Rodríguez Ledesma, meglio conosciuto semplicemente come Pedro, ha compiuto 38 anni e lo ha fatto circondato da affetto e celebrazioni. L’attaccante spagnolo della Lazio, noto per la sua tecnica raffinata e il suo palmarès impressionante — che include titoli conquistati con il Barcellona, Chelsea e la Nazionale spagnola — continua a dimostrare grinta e vitalità in campo, sfidando il passare del tempo.

Un compleanno social e sportivo

Il giorno del compleanno di Pedro non è passato inosservato. Sui social media si è riversata una vera e propria ondata di auguri, provenienti non solo dai compagni di squadra, ma anche da istituzioni calcistiche di rilievo. La S.S. Lazio ha celebrato il suo numero 9 con messaggi e immagini commemorative, mentre anche la UEFA, tramite la pagina ufficiale dell’Europa League, ha dedicato un post al campione, che ha vinto la competizione nel 2019 con il Chelsea.

La Serie A lo omaggia su “X”

La Serie A ha voluto unirsi agli auguri pubblicando uno scatto evocativo di Pedro in azione con la maglia biancoceleste, accompagnato dalla semplice ma affettuosa didascalia: “Birthday boy”. Il post ha riscosso immediato successo tra i tifosi e gli appassionati, sottolineando quanto l’ex ala del Barcellona sia ancora considerato un simbolo di eleganza calcistica.

L’intramontabile classe di Pedro

Nonostante l’età, Pedro continua a essere un elemento chiave nello scacchiere tattico della Lazio, guidata da Sarri tecnico noto per la sua filosofia di gioco organizzata. Con la sua esperienza, il campione spagnolo rappresenta un modello per i più giovani e un valore aggiunto per la squadra capitolina.

Pedro dimostra ogni giorno che l’età è solo un numero e che la passione per il calcio può essere eterna. Buon compleanno a un giocatore che ha scritto pagine indelebili nella storia del pallone europeo.