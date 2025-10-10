Patric Lazio, lo spagnolo ha ritrovato la condizione: dopo la sosta è pronto a ripartire! I dettagli

Patric Lazio, il rodaggio è alle spalle: i biancocelesti lo attendono per il rilancio dopo la sosta. Tutti i dettagli

A Marassi non è stato protagonista, ma quei sei minuti contro il Genoa hanno segnato un passaggio fondamentale per Patric. Dopo mesi di stop forzato a causa degli infortuni, lo spagnolo è tornato a calcare il campo, lanciando un segnale chiaro: è pronto a rientrare nel gruppo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per Maurizio Sarri si tratta di un recupero prezioso.

Arrivato alla Lazio nel 2015, Patric ha attraversato stagioni di cambiamenti e adattamenti, senza mai perdere la fiducia dei suoi allenatori. La sua duttilità lo ha reso un punto fermo, un jolly tattico capace di rispondere a ogni esigenza.

L’ultimo infortunio sembrava poter mettere in discussione la sua carriera, ma la reazione è stata di carattere. Quei pochi minuti contro i rossoblù non sono stati solo un’apparizione, bensì un primo passo verso il ritorno definitivo nelle rotazioni difensive. Con Sarri, in particolare, ha trovato la sua dimensione ideale.

I numeri confermano il suo peso nello spogliatoio: 299 presenze ufficiali, terzo in rosa dietro a Cataldi e Marusic. Inoltre, è tra i giocatori con più stagioni consecutive disputate in Serie A con la stessa maglia, secondo solo a Domenico Berardi (11). Una carriera che racconta continuità, appartenenza e resilienza.