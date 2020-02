Parma Lazio, Radu: «Giochiamo contro una delle più forti del campionato»

Il nuovo portiere del Parma, si è presentato oggi in conferenza stampa. Radu ha parlato anche del prossimo impegno contro la Lazio

Il Parma ha acquistato Ionut Radu per sopperire all’assenza di Sepe che mancherà dal terreno di gioco per circa tre mesi, saltando quindi anche la partita di domenica contro la Lazio.

Il portiere dei crociati si è presentato oggi in conferenza stampa ed ha parlato anche del prossimo incontro contro i biancocelesti: «Contro la Lazio è una gara dove chi vuole di più vince, giochi contro una delle più forti del campionato quindi devi mettere più impegno e concentrazione che nelle altre partite, quindi dobbiamo restare uniti come sempre come gruppo».