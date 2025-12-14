Parma Lazio, l’elogio di Ferrara alla squadra di Sarri: «Vittoria importantissima, nel momento più delicato hanno tirato fuori queste caratteristiche»

Parma Lazio, l’elogio di Ferrara alla squadra di Sarri. In studio a Dazn, il commento dell’ex calciatore e allenatore, opinionista nel post partita

Ospite negli studi di DAZN in occasione della sfida tra Parma e Lazio, Ciro Ferrara, ex calciatore e oggi opinionista televisivo, ha elogiato in maniera convinta la prestazione dei biancocelesti, capaci di imporsi al Tardini nonostante una doppia inferiorità numerica. Una vittoria che, secondo Ferrara, va ben oltre il semplice risultato e racconta molto della personalità e della compattezza del gruppo guidato da Maurizio Sarri.

La Lazio è arrivata al successo in uno dei momenti più delicati della propria stagione, con pressioni ambientali, assenze pesanti e una classifica che non rendeva giustizia al percorso di crescita intrapreso. Proprio in questo contesto, la squadra ha saputo reagire mostrando carattere, senso di appartenenza e una straordinaria tenuta mentale, elementi che Ferrara ha voluto sottolineare con forza.

PERSONALITÀ – «Forse nel momento più delicato del suo campionato, la Lazio ha tirato fuori l’orgoglio, l’appartenenza, alcuni giocatori di grande personalità a cominciare da Provedel, ma anche Cataldi che ha fatto benissimo in tutta la partita».

IL PESO DEL SUCCESSO – «Queste sono vittorie non importanti, importantissime. Per il gruppo, per il morale della squadra, per il fatto che la Lazio aveva ottenuto una sola vittoria fuori casa e lo fa in un momento di difficoltà».