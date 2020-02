Parma Lazio, domani la ripresa degli allenamenti. Da valutare Kulusevski

Parma Lazio, domani la ripresa degli allenamenti in vista del match di domenica 9 febbraio in programma alle 18

Il pareggio contro il Cagliari in rimonta deve essere subito archiviato perché domenica il Parma dovrà ospitare al Tardini la Lazio di Inzaghi. Nella giornata di domani alle ore 14:30 ricominceranno gli allenamenti per i ragazzi di D’Aversa e i tifosi potranno accorrere a vedere i loro beniamini. Molti i punti interrogativi per il mister: Karamoh potrebbe tornare dopo 3 mesi di stop. Il vero atteso sarà Dejan Kulusevski che è vicino al rientro ma sicuramente non giocherà dal primo minuto domenica prossima. Valutazioni simili anche per Scozzarella mentre Inglese e Sepe rimarranno ai box.