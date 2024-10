Paparelli, le parole del figlio Gabriele: «Papà, tutti ancora ti vogliono bene»

Paparelli, il ricordo del figlio Gabriele a 45 anni dalla scomparsa. Parole d’affetto per un uomo che non sarà mai dimenticato dalla tifoseria della Lazio

Oggi, 28 ottobre 1979, ricorre il 45esimo anniversario dalla morte di Vincenzo Paparelli. Il figlio Gabriele, sul proprio profilo Facebook, ha speso un pensiero nei confronti del papà, che ancora oggi viene ricordato e giustamente omaggiato da tutti i tifosi della Lazio e dal calcio italiano in generale.

«C’è il sole fuori, quel sole che per qualche motivo mi ha cambiato la vita… Perché quando ti vide far capoccella da quel nuvolone gigante decise di correre e venire allo stadio. Non mi posso perdere il derby io vado ci vediamo a cena…. Sono 45 anni papà che ti aspetto, ma devi sapere che qui giù, tutti ancora ti vogliono bene e ti ricordano con il petto in fuori pieno d’amore. Grazie di cuore popolo laziale grazie a tutti coloro che hanno e avranno un pensiero per papà»