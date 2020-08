Panchine, Di Francesco a Cagliari e Giampaolo al Torino

Panchine girevoli: Giampaolo va a Torino, Di Francesco sbarca a Cagliari, confermati gli altri tecnici di A.

Con Maurizio Sarri e Davide Nicola in bilico rispettivamente alla guida tecnica di Juventus e Genoa, sono solamente due le panchine di Serie A che cambieranno padrone. Al posto di Moreno Longo a Torino arriva Marco Giampaolo, dopo la breve e infelice avventura al Milan. Eusebio Di Francesco invece sostituisce Maran e Zenga sulla panchina del Cagliari. Conferme per gli altri tecnici dei club della massima serie, attenzione solo all’Udinese, con Gotti che dovrebbe rimanere, l’alternativa ad oggi è Semplici, ex SPAL.