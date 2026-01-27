Pancaro: «La Lazio non vive una bella situazione. E’ in un punto di non ritorno e la società…»

Giuseppe Pancaro, ex giocatore della Lazio, ha analizzato l’attuale momento della formazione biancoceleste. Le sue parole

Giuseppe Pancaro, ex giocatore della Lazio, ha analizzato l’attuale momento della formazione biancoceleste ai microfoni in collegamento a “9 gennaio 1900”. Queste le sue dichiarazioni riprese da Radiosei:

LAZIO – «Da fuori vedo una situazione non bella della Lazio. Non vedo chiarezza nella comunicazione, c’è molta confusione e chi ci rimette è la Lazio tutta ed i propri tifosi. Tutto questo, sullo spogliatoio, pesa al cento per cento. I risultati sono anche figli di queste dinamiche esterne che creano malumori. Il fatto che si dica che molti giocatori vogliano andare via dalla Lazio conferma che non c’è un ambiente positivo. E’ evidente che c’è la società da una parte e l’allenatore con la squadra da un’altra. Forse una mano possono darla i nuovi arrivati, vengono con la mente sgombra, ma se poi il contesto è questo possono fare poco».

ROMAGNOLI – «Non penso si possa arrivare ad un punto in cui, nel caso in cui non dovesse restare, potrebbe far mancare pieno impegno, è un professionista serio. Il problema è che non dovrebbe succedere alla Lazio. E’ stata per anni un punto d’arrivo in cui i giocatori volevano venire. Cosa che ora non accade più, anzi vogliono andare via».

