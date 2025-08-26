Giuseppe Pancaro compie 54 anni: l’ex difensore della Lazio e i suoi anni d’oro in biancoceleste. La nota del club capitolino

Oggi, 26 agosto, Giuseppe Pancaro festeggia il suo 54° compleanno. Nato a Cosenza nel 1971, Pancaro è stato uno dei difensori più affidabili e grintosi del calcio italiano tra gli anni ’90 e i primi 2000. La sua carriera è legata indissolubilmente alla Lazio, club con cui ha vissuto alcune delle stagioni più vincenti della sua carriera.

Pancaro ha indossato la maglia biancoceleste dal 1997 al 2003, periodo in cui ha contribuito in modo decisivo ai successi della squadra capitolina. Con la Lazio ha conquistato uno Scudetto (nella stagione 1999/2000), due Coppa Italia (1997/98 e 1999/2000), una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Un palmarès che lo colloca tra i protagonisti di una delle epoche più gloriose del club.

Difensore di fascia, Pancaro era noto per la sua tenacia, la capacità di leggere il gioco e la versatilità tattica. Nonostante il ruolo difensivo, ha saputo rendersi utile anche in fase offensiva, segnando 7 reti in 220 presenze con la maglia della Lazio. Due di questi gol, entrambi contro l’Inter, si rivelarono fondamentali nella corsa al titolo del 1999/2000, contribuendo in modo diretto alla conquista dello Scudetto.

Oltre alla Lazio, Pancaro ha vestito le maglie di Cagliari, Milan e Torino, dimostrando sempre grande professionalità e spirito di sacrificio. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando diverse squadre tra Serie B e Serie C.

LA NOTA DEL CLUB – Compie oggi 54 anni l`ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro.

Con la Lazio dal 1997 al 2003, Pancaro ha conquistato uno Scudetto, 2 Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA.

Nella Capitale vanta 220 presenze e 7 reti, due di queste (entrambe contro l`Inter, ndr), decisive per la vittoria del campionato 1999/2000.