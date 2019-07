PAIDEIA – Lazio, Kiyine e Ndrecka in clinica per le visite mediche

Kiyine e Ndrecka si sono sottoposti oggi alle visite mediche in Paideia: il primo andrà alla Salernitana, l’altro alla Primavera biancoceleste

Continua il via vai in Paideia. In clinica sono arrivati questa mattina Sofian Kiyine e Angelo Ndrecka, entrambi dal Chievo Verona, per sottoporsi alle canoniche visite mediche. Il primo vestirà la maglia della Salernitana, il suo è un ritorno visto che ci ha già giocato due stagioni fa. Alla Lazio si è legato con un contratto quinquennale, la società biancoceleste lo dirotterà poi al club campano con il prestito secco di un anno.

L’altro invece è giovanissimo: classe 2001, difensore di origine albanese che ha già firmato il suo debutto in Serie A nella gara contro la Spal. Il ragazzo si metterà al servizio della Primavera di Menichini. Per entrambi manca solo la comunicazione ufficiale.