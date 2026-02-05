Paglia: «Lotito ha voluto questo! Pensa di essere il più bravo. E su Romagnoli….»

L’ex dirigente biancoceleste Guido Paglia ha analizzato l’attuale momento della Lazio ai microfoni di Radiosei. Le sue parole

Guido Paglia, ex dirigente della Lazio, ha commentato ai microfoni di “Sei Volte Buongiorno”, su Radiosei, l’attuale situazione della formazione biancoceleste. Di seguito le sue parole:

LOTITO – «Il problema è quello che sta facendo il presidente; sta raccogliendo i frutti di ciò che ha seminato. La petizione firmata in 36mila, vorrà dire qualcosa. Si evince il fallimento totale della gestione di questa società: di questo dovrebbe prendere atto il presidente. Ormai è un muro contro muro. Lo ha voluto lui, c’erano stati mille modi per uscirne. Ma lui pensa di essere il più bravo e che gli altri siano tutti cretini. In questa condizione non ci sono margini di miglioramento. Capisco i tifosi, a cui mando la mia solidarietà».

ROMAGNOLI – «E’ il simbolo di ciò che sta accadendo. Talmente tifoso della Lazio che ha scelto il 13 di Nesta, che accetta la Lazio per amore, da tifoso, e poi è stato rimbambito di promesse non mantenute».

