Rinnovo Provedel, la situazione contrattuale resta in standby! Il punto

Rinnovo Provedel, il portiere è un punto fermo della formazione di Sarri ma la situazione contrattuale resta in standby. Il punto

La stagione della Lazio entra ufficialmente nella sua fase più calda e, come spesso accade nei momenti di massima pressione, gli occhi di tutti sono puntati sul guardiano dei pali. Per Ivan Provedel è arrivato il momento degli extra: il calendario mette i biancocelesti di fronte a un trittico da brividi in soli sette giorni, con le sfide contro Juventus, Bologna e Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, questa sarà la settimana per definire le ambizioni della squadra di Sarri, e il rendimento del portiere friulano sarà l’ago della bilancia.

Provedel saracinesca: i numeri da record del portiere della Lazio

I dati statistici confermano che il numero 94 è tra i top assoluti del campionato. In questa stagione, Provedel si è distinto come il secondo miglior portiere della Serie A per gol evitati. Con uno score di ben 7 reti impedite, è preceduto in questa speciale classifica soltanto da Maignan del Milan (9,1). Grazie ai riflessi del suo estremo difensore, il passivo è fermo a quota 21. Nonostante un inizio di 2026 complicato dalle distrazioni del calciomercato, l’ex Spezia vanta ben 11 clean sheet su 23 presenze totali, confermandosi una garanzia assoluta di affidabilità.

Calciomercato Lazio LIVE: mancata cessione per Noslin e Tavares e molto altro

Il futuro di Provedel tra rinnovo e calciomercato

Nonostante il ruolo di leader indiscusso, la situazione contrattuale del portiere resta un’incognita che aleggia sopra Formello. Come scrive Il Messaggero, al momento non si registrano novità sul fronte del rinnovo, nonostante la scadenza sia fissata al 2027. Non ci sono stati contatti recenti né chiamate tra l’entourage di Provedel e la società del presidente Lotito. Il destino del portiere potrebbe essere strettamente legato alla permanenza in panchina di Sarri e alle strategie future che riguardano il giovane Mandas, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Bournemouth, il cui eventuale rientro potrebbe cambiare le gerarchie o le logiche di mercato del club.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, a giugno sarà rivoluzione in difesa! Il punto della situazione

