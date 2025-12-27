News
Pagelle Udinese Lazio, ecco i TOP e FLOP del match della 17a giornata di Serie A andato in scena alle 18 al Bluenergy Stadium
La Lazio non va oltre l’1-1 nella sfida delle 18.00 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. Una gara che sembrava finalmente indirizzata nel verso giusto grazie al gol di Matías Vecino all’80’, ma che si è trasformata nell’ennesima occasione persa per i biancocelesti, raggiunti al 95’ dalla rete di Keinan Davis.
Queste le nostre pagelle ai protagonisti del match.
PAGELLE UDINESE LAZIO
UDINESE (3-5-2): Padelli 6; Kristensen 5, Kabasele 5 (87′ Miller sv), Solet 6; Zanoli 6 (87′ Palma sv), Piotrowski 5.5, Karlstrom 5.5 (87′ Buksa sv), Ekkelenkamp 5.5, Bertola 5 (66` Kamara 5.5); Zaniolo 6, Davis 6.5.
LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6.5, Gila 6 (88′ Provstgaard sv), Romagnoli 6, Pellegrini 6 (88′ Lazzari sv); Vecino 7, Cataldi 6.5, Belahyane 6; Cancellieri 6.5 (81` Isaksen sv), Noslin 5.5 (74` Castellanos 5.5), Zaccagni 5.5.
Silenzio stampa Lazio, la presa di posizione dei biancocelesti dopo il pareggio contro l’Udinese arrivato con il gol dubbio di Davis: «Chiediamo rispetto» – il comunicato
Silenzio stampa Lazio, i biancocelesti non ci stanno: la rete di Davis viziata dal controllo con le mani dell’attaccante dell’Udinese fa infuriare il club
