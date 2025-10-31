Pagelle Pisa Lazio, difesa solida e attacco sterile. Le valutazioni dei quotidiani sportivi: convincono Provedel e Romagnoli, delusione Dia

Pagelle Pisa Lazio, le valutazioni dei quotidiani sportivi: convincono Provedel e Romagnoli, delusione Dia. Ecco il resoconto

Dopo la vittoria casalinga contro la Juventus, la Lazio non riesce a confermarsi e torna dall’Arena Garibaldi con un solo punto. Lo 0-0 contro il Pisa regala il quinto clean sheet stagionale ai biancocelesti, ma lascia anche la consapevolezza che senza gol non si va lontano.

La squadra di Maurizio Sarri ha difeso con ordine, ma ha faticato terribilmente nel concretizzare le occasioni create: Zaccagni, Isaksen e Dia non sono riusciti a incidere, e l’attacco continua a essere il vero tallone d’Achille.

Le pagelle dei quotidiani: promossa la difesa, bocciato l’attacco

Secondo il Corriere dello Sport, tra i migliori c’è Provedel (7), autore di una prestazione sicura e attenta. Bene anche Romagnoli (7) e Basic (6,5), mentre delude Dia (4,5), mai in partita e sostituito da Pedro (5) senza migliorare la situazione. Isaksen (5) non ha confermato la buona prova contro la Juventus.

Il Messaggero assegna valutazioni simili: Romagnoli (6,5) e Basic (6,5) i più positivi, ancora insufficiente Dia (4) e sottotono Isaksen (4,5). Voto 6 per Sarri, che non è riuscito a trovare soluzioni efficaci per scardinare la difesa toscana.

Per la Gazzetta dello Sport, le pagelle raccontano una Lazio ordinata ma spuntata: Provedel (6,5) e Romagnoli (6,5) confermano la solidità del reparto arretrato, mentre Zaccagni (6) è tra i pochi a provarci fino alla fine. Ancora una volta, però, pesa la sterilità offensiva.

Il Corriere della Sera evidenzia la stessa tendenza: buona la prova difensiva con Romagnoli (6,5) e Basic (6,5), ma male il fronte offensivo con Dia (4,5) e Isaksen (5).

La Lazio di Sarri tra solidità e mancanza di cinismo

Il bicchiere resta mezzo pieno: la difesa tiene e porta a casa un altro clean sheet, ma per puntare all’Europa servirà ritrovare la via del gol. Il prossimo appuntamento contro il Cagliari sarà un test importante per misurare la crescita di una Lazio ancora alla ricerca del giusto equilibrio tra concretezza e spettacolo.