Osimhen Galatasaray, che accoglienza per l’ex attaccante del Napoli: tutto pronto per l’esordio contro la Lazio?

Osimhen Galatasaray, che accoglienza (bis) per l’ex centravanti del Napoli: pronto l’esordio contro la Lazio di Sarri?

Victor Osimhen riaccende la passione dei tifosi giallorossi Il Galatasaray ha accolto con entusiasmo il ritorno di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998, protagonista assoluto con il Napoli nella stagione 2022/23. Osimhen è atterrato oggi a Istanbul, dove ad attenderlo c’era una vera e propria folla festante: centinaia di tifosi si sono radunati all’aeroporto per salutarlo e celebrarne il ritorno.

“Sono tornato nel posto che amo. Solo Gala” Il bomber ex Lille e Napoli non ha nascosto la propria emozione, dichiarando: “Sono tornato nel posto che amo. Solo Gala. Non riesco a descrivere questa sensazione. Darò tutto per questa squadra, per questi tifosi che sono i migliori al mondo”. Parole che hanno subito scaldato il cuore dei sostenitori del club turco, tra i più appassionati e calorosi d’Europa.

Preparazione in vista della sfida contro la Lazio Il Galatasaray punta ora a reinserire rapidamente Osimhen nel gruppo squadra. Il tecnico Okan Buruk, ex centrocampista del club e allenatore del Gala dal 2022, sta valutando le condizioni del giocatore per capire se potrà essere schierato già sabato nella sfida casalinga contro la Lazio. La squadra biancoceleste, guidata da Maurizio Sarri, noto per il suo gioco offensivo e schemi tattici raffinati, rappresenta un test importante in vista della stagione.

Obiettivo stagione: leadership e gol Dopo una parentesi lontano dal club, il ritorno di Osimhen può rappresentare un punto di svolta per il Galatasaray, deciso a lottare su più fronti: Super Lig, coppe nazionali e competizioni europee. L’attaccante nigeriano porterà in dote velocità, potenza e fiuto del gol, caratteristiche che hanno già incantato i tifosi turchi nella sua precedente esperienza.