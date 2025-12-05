 Orlando ammette: «Milan da scudetto, ma la Lazio ha meritato»
Orlando ammette: «Il Milan rimane da scudetto, ma la Lazio ha vinto meritatamente. Gila è un giocatore che prenderei subito. La difesa dei rossoneri è inferiore»

1 ora ago

Orlando
Orlando ha ammesso i meriti della Lazio al termine del match vinto negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan. L’ex calciatore ha poi parlato di Gila

Dopo la vittoria della Lazio contro il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie al gol di Zaccagni, la squadra di Maurizio Sarri ha superato il turno e affronterà il Bologna ai quarti. Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha analizzato la prestazione della squadra biancoceleste, soffermandosi in particolare su Mario Gila.

SULLA PRESTAZIONE DEL MILAN – «Il Milan per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa. Però ieri sera si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà. Non puoi sempre pensare di difenderti e ripartire, quando devi fare la partita tutti incidono meno e penso che a gennaio debbano prendere in considerazione il fatto di prendere una punta. Contro certe squadre la punta vera serve».

SU GILA E LA DIFESA DEL MILAN – «Gila lo prenderei domani mattina. Ha grinta, bravissimo nella marcatura, tecnica, forza fisica. Già lo scorso anno è emerso. Ed era anche finito nel mirino dell’Inter. La linea difensiva rossonera per me è inferiore a quella della Lazio».

Massimo Orlando ha apprezzato la prestazione della Lazio contro il Milan, evidenziando le qualità di Mario Gila, che secondo lui sarebbe un acquisto ideale per qualsiasi squadra. La Lazio si prepara ora ad affrontare il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia, con la consapevolezza di avere una difesa solida e un futuro promettente, mentre il Milan dovrà riflettere sulla necessità di rinforzare l’attacco.

