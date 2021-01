Claudio Onofri ha parlato di Ciro Immobile ai microfoni di TMW Radio: queste le sue dichiarazioni

«Immobile ha fatto grandi passi in avanti, anche in campo internazionale. L’ho visto a Pescara e ho pensato subito che potesse diventare grande. Ha avuto esperienze all’esterno che non ne hanno accresciuto lo spessore. Deve trovare la sua dimensione, anche in Europa»