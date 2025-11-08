On This Day Lazio: i biancocelesti celebrano il tris di Europa League al Panathinaikos del 2012! Riviviamo il match

News
On This Day Lazio nel 2012 il dominio sul Panathinaikos in Europa League con un 3-0 convincente. Il club biancoceleste celebra la vittoria: il ricordo della partita
Il 8 novembre 2012 è una data che i tifosi della Lazio ricordano con piacere: nella IV giornata del gruppo J di UEFA Europa League, i biancocelesti sconfiggono il Panathinaikos con un netto 3-0. Nonostante l’ampio turnover imposto dall’allenatore Vladimir Petkovic, la Lazio scende in campo determinata e sblocca subito la partita al 22° minuto con il centravanti ceco Libor Kozak, che segna un gol fondamentale per indirizzare la sfida.
E’ questo il ricordo giornaliero della Lazio sul proprio sito ufficiale, in cui insieme ai tifosi, rivive quella giornata e il match vinto dalla squadra di Petkovic.
Il raddoppio arriva al 40° minuto, ancora con Kozak, che firma una doppietta e manda la Lazio al riposo con un vantaggio confortante. La ripresa si apre con il tris di Sergio Floccari, che al 59° minuto chiude definitivamente i conti, mettendo a segno il terzo gol che sancisce il 3-0 finale.
Questa vittoria consacra la Lazio come protagonista del suo girone, un successo che resta impresso nella memoria dei tifosi. La formazione titolare della serata è stata la seguente:
Marchetti, Scaloni, Ciani, Cana, Radu, A. Gonzalez (67′ Hernanes), Ledesma (80′ Lulic), Onazi, Zarate, Floccari, Kozak (76′ Klose).
Con questa vittoria, i biancocelesti consolidano la loro posizione nel girone di Europa League, dimostrando la loro forza anche in un periodo di rotazione dei titolari.