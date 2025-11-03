Olimpico Lazio, in casa il vero problema dei biancocelesti! Un dato preoccupa nel 2025, ecco cosa manca alla squadra di Sarri

Olimpico Lazio, rendimento interno da dimenticare: appena tre successi all’Olimpico nell’anno solare, Sarri cerca la svolta

Il mese di novembre è iniziato e, con meno di sessanta giorni alla fine del 2025, è tempo di bilanci in casa Lazio. Se Maurizio Sarri e i suoi uomini dovessero analizzare gli aspetti da migliorare, tra le priorità assolute ci sarebbe senza dubbio il rendimento casalingo, ormai divenuto uno dei punti più critici della stagione.

Come sottolineato da Il Messaggero, nel corso del 2025 la Lazio ha disputato 14 partite di Serie A all’Olimpico, riuscendo a vincere soltanto tre volte: contro Monza (nella scorsa stagione), Verona e Juventus. Numeri che raccontano la difficoltà della squadra nel trasformare il proprio stadio in un vero fortino e che pesano in modo decisivo sulla classifica.

Un anno difficile per i tifosi e per l’ambiente

Il 2025 non è stato un anno semplice per il popolo biancoceleste. Tra risultati altalenanti, un mercato estivo bloccato e diverse difficoltà in fase offensiva, l’entusiasmo dell’Olimpico si è progressivamente affievolito. Le vittorie casalinghe, da sempre linfa vitale per il morale dei tifosi, sono diventate un evento raro, con prestazioni spesso condizionate da poca concretezza e da una mancanza di continuità nei momenti chiave.

Sarri alla ricerca della svolta

Maurizio Sarri, consapevole della situazione, chiede una risposta immediata dai suoi, soprattutto nelle gare davanti al pubblico amico. L’obiettivo, ora, è chiaro: invertire la rotta e chiudere l’anno con segnali positivi, trasformando l’Olimpico da punto debole a risorsa decisiva.

Il tecnico toscano, che nelle ultime settimane ha consolidato la fase difensiva (solo sette gol subiti in otto partite), vuole ora vedere una crescita nella fase realizzativa e nella gestione mentale dei match.

Il 2025 non è ancora finito: c’è ancora tempo per riscrivere almeno in parte il bilancio e per restituire ai tifosi la fiducia perduta. Ma una cosa è certa: per la Lazio, il riscatto deve partire da casa.

