Oddi: «Lazio in crescita, ora serve continuità. Gila? Se vuole andar via, è giusto così. Sono positivo per la gara di domani. L’approccio? Questo»

Dopo la vittoria contro la Juventus, la Lazio di Maurizio Sarri è chiamata a confermarsi nella sfida di giovedì 30 ottobre contro il Pisa, in programma alle ore 20.45. A parlare del momento biancoceleste è stato Giancarlo Oddi, ex difensore e bandiera della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la reazione della squadra e il percorso intrapreso dopo un avvio di stagione altalenante.

SULLA GARA CONTRO IL PISA – «Sono positivo per la gara di domani, ho visto una bella reazione contro la Juve. La squadra ha accettato tutto quello che c’era da accettare e segue l’allenatore. Settimane fa ero pessimista, domenica la squadra invece ha convinto».

SULL’APPROCCIO E LA MENTALITÀ – «L’approccio di domani? Anche contro il Genoa la Lazio è entrata bene in campo, ora ha preso fiducia in se stessa. Nonostante gli assenti, chi è subentrato ha fatto bene. Abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi».

SU GILA E IL MERCATO – «Gila? Sicuramente è diventato un buon giocatore, un ottimo giocatore, se però non è nel suo interesse rimanere, deve andare via. In più, se non abbiamo molte risorse per le entrate, bisogna anche pensare alle possibili uscite, anche a gennaio»

