Nuovo stadio Lazio, svolta per la struttura Flaminio? Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Lazio news 24

Published

2 ore ago

Nuovo stadio Lazio: svolta vicina per il Flaminio, attesa la documentazione entro settembre

Il progetto del nuovo stadio Lazio potrebbe presto entrare nella fase decisiva. Dopo anni di attesa e ipotesi mai concretizzate, il futuro dello Stadio Flaminio sembra finalmente pronto a prendere forma. In Campidoglio filtra un cauto ottimismo: la Lazio, infatti, dovrebbe completare entro settembre la documentazione mancante necessaria per avviare ufficialmente la conferenza dei servizi.

Due sono i tasselli fondamentali ancora da sistemare: l’asseverazione del piano finanziario, che dovrà coprire un arco temporale di ben 98 anni, e la bozza di convenzione con il Comune di Roma, attuale proprietario dell’impianto. Entrambi i documenti sono essenziali per definire le modalità di utilizzo e ristrutturazione dello stadio, nonché per garantire la sostenibilità economica del progetto.

Nuovo stadio Lazio: obiettivo 2029, ma serve partire entro il 2026

Il club biancoceleste, guidato dal presidente Claudio Lotito, punta a completare la ristrutturazione e inaugurare il nuovo stadio Lazio entro la prima metà del 2029. Tuttavia, per rispettare questa tempistica, sarà necessario avviare i lavori non oltre i primi mesi del 2026. Questo rende i prossimi mesi decisivi per evitare ulteriori ritardi e mantenere viva l’ambizione di vedere la Lazio giocare finalmente in uno stadio di proprietà.

Al momento, l’iter amministrativo è stato avviato dal Comune, che ha già predisposto il percorso tecnico-burocratico. Tuttavia, il progetto dovrà superare una lunga serie di verifiche e autorizzazioni: non solo da parte degli uffici comunali, ma anche della Sovrintendenza, del dipartimento Mobilità, dell’Urbanistica, del Patrimonio e del Ministero della Cultura.

Il Flaminio nel futuro biancoceleste

Il nuovo stadio Lazio, che sorgerà sull’area storica del Flaminio, rappresenta una sfida complessa ma strategica. Non si tratta solo di un progetto sportivo, ma anche di riqualificazione urbana e valorizzazione culturale. Il Flaminio, attualmente in stato di abbandono, potrebbe così tornare a essere un punto di riferimento per lo sport romano e per la tifoseria biancoceleste.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il sogno del nuovo stadio Lazio diventerà realtà. L’attesa per le novità è alta, e il mese di settembre potrebbe segnare l’inizio concreto di una nuova era per la società capitolina.

