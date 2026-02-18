Nuovo stadio Lazio, grande attenzione mediatica per il progetto del futuro Flaminio! I dati

Nuovo stadio Lazio, grande partecipazione per la presentazione del Flaminio: tutti i dati circa la presentazione del progetto dei capitolini

La presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio ha registrato un grande successo in termini di visibilità. Trasmesse su piattaforme come DAZN, YouTube, Sportitalia e l’app ufficiale della Lazio, le immagini della conferenza hanno raggiunto una total audience di oltre 70.000 visualizzazioni qualificate, dimostrando l’interesse cittadino e pubblico per la realizzazione del nuovo impianto biancoceleste.

Il presidente Claudio Lotito, accompagnato da un tavolo tecnico di esperti, ha svelato il piano per la trasformazione dello stadio, puntando a una fusione tra storia e innovazione. La struttura progettata da Pier Luigi Nervi verrà preservata e valorizzata, con l’aggiunta di una nuova copertura in acciaio che sorreggerà 50.000 posti a sedere, offrendo una visibilità ottimale per i tifosi e una grande qualità acustica.

Calciomercato Lazio LIVE: permane l’interesse per Gomez!

Nuovo stadio Lazio, un impianto all’avanguardia

Il progetto prevede il consolidamento dell’impianto esistente con l’integrazione di una nuova struttura sospesa, che migliorerà l’efficienza energetica dell’intero stadio. Con l’installazione di pannelli solari, l’obiettivo è raggiungere l’autosufficienza energetica, contribuendo anche alla rete elettrica. Inoltre, il design prevede l’eliminazione delle torri faro, con l’introduzione di barriere in cristallo per un impatto visivo ridotto.

Il nuovo Flaminio, concepito come polo culturale e sociale, sarà facilmente accessibile tramite trasporto pubblico e mobilità sostenibile. I tifosi potranno fruire dell’impianto anche oltre il giorno della partita, grazie ad aree ristorazione, zone d’incontro e attività commerciali.

Nuovo stadio Lazio, i costi e i tempi di realizzazione

Il piano di riqualificazione avrà un costo complessivo di circa 500 milioni di euro, con una parte dell’investimento autofinanziata. I lavori inizieranno nel primo semestre del 2027, con completamento previsto per il 2031. La proprietà dello stadio sarà affidata a una Newco controllata al 100% dalla Lazio.

Con una capacità di 50.000 posti, il nuovo stadio non solo garantirà un’esperienza unica per i tifosi biancocelesti, ma fungerà anche da catalizzatore per lo sviluppo urbano e sociale della zona.