Nuovo stadio Lazio, il comitato stadio Flaminio contro il progetto dei capitolini: il punto

Nuovo stadio Lazio, l’intervento del comitato ha contestato il progetto dei biancocelesti: cosa filtra sul futuro dell’impianto sportivo auspicato da Lotito

Il Comitato Stadio Flaminio continua a opporsi al progetto della Lazio per il nuovo stadio, esprimendo preoccupazioni riguardo alla riqualificazione dell’area. Il presidente del Comitato, Giulio Castelli, ha spiegato le sue ragioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, contestando l’opacità con cui vengono gestiti i dettagli del progetto.

Nuovo stadio Lazio, le parole sul progetto

OPACITÀ DEL PROGETTO – «Stasera stessa manderemo una pec al sindaco per chiedere di pubblicizzare questo progetto perché tutto sta avvenendo con troppa opacità. Vogliamo che tutti sappiano cosa succede, perché ci sono enormi problemi di mobilità, vivibilità del quartiere e delle zone limitrofe, oltre al tema della sicurezza».

PROBLEMI DI MOBILITÀ E SICUREZZA – «Non dimentichiamoci poi che sotto quell’area c’è una necropoli romana e se vanno a scavare per realizzare quell’enorme gabbia che consenta di raggiungere i 50mila posti come vuole Lotito, sfasceranno tutto».

Anche Annalisa Bianchi, alla guida dell’associazione Carte in Regola, ha espresso preoccupazione, sottolineando l’importanza di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale del progetto del nuovo stadio.

Il Comitato continua a chiedere trasparenza e soluzioni concrete per le problematiche ambientali e urbanistiche sollevate, mentre il progetto del nuovo stadio della Lazio prosegue il suo iter.