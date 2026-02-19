Nuovo stadio Flaminio, il progetto va avanti! I dettagli

Nuovo stadio Flaminio, emergono dei dettagli interessanti sul progetto relativo alla realizzazione del nuovo impianto. I dettagli

Il viaggio è ufficialmente iniziato. Trasformare lo storico Stadio Flaminio nella nuova casa della Lazio non è più una mera utopia, ma un traguardo realizzabile. Il Comune di Roma, tramite l’assessore allo sport Alessandro Onorato, ha definito “completa e importante” la documentazione presentata dal club.

La firma in calce è dell’architetto Marco Casamonti, già artefice del Viola Park e del restyling dello stadio di Udine. Il cuore del progetto si fonda su tre concetti cardine: responsabilità, rispetto e visione. L’obiettivo primario non è edificare da zero, ma salvare dal degrado il capolavoro architettonico originario ideato da Pier Luigi Nervi. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport.

L’architettura e l’iter burocratico

I dettagli svelano un piano avveniristico: un secondo anello verrà letteralmente sovrapposto all’attuale catino, portando la capienza totale a 50.000 spettatori (20.000 nel primo anello, 30.000 nel nuovo). La vera genialità strutturale risiede nella sospensione della nuova struttura, che coprirà e proteggerà l’opera di Nervi senza mai toccarla.

Questo approccio conservativo mira a ottenere il fondamentale via libera della Soprintendenza. Appena il Comune aprirà la Conferenza preliminare dei Servizi, ci vorranno al massimo 60 giorni (più un’eventuale proroga di 30 per eventuali integrazioni) per il primo responso. Casamonti ostenta fiducia: “Nessun nuovo scavo, i cavalletti di sostegno insisteranno su metà di quelli già creati da Nervi. Siamo sicuri di aver rispettato tutti i vincoli“.