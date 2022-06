Nuovo portiere Lazio, occhio alla pista Luis Maximiano

Viste le difficoltà per arrivare a Carnesecchi, la Lazio sonda altre piste per la porta. Dall’estero c’è la candidatura di Luis Maximiano

Viste le difficoltà per arrivare a Carnesecchi, la Lazio sonda altre piste per la porta. Dall’estero, come raccontato da Il Messaggero ci sarebbe la candidatura di Luis Maximiano.

23enne portoghese, nell’ultima stagione ha difeso i pali del Granada. Su di lui avrebbe messo gli occhi anche il Napoli, viste le situazioni di Ospina e Meret. Insomma, la ricerca del nuovo portiere continua, anche se il prescelto sembrerebbe essere sempre Carnesecchi. I tempi però stringono, visto che il ritiro di Auronzo è vicino.