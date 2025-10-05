Nuno Tavares, messaggio social dopo Lazio-Torino. Cosa ha scritto il portoghese – FOTO

Nuno Tavares, messaggio social dopo Lazio-Torino. Cosa ha scritto il portoghese reduce dal brutto errore nel derby della capitale

Dalla bufera del derby a un nuovo, faticoso, punto di partenza. Per Nuno Tavares la partita contro il Torino ha rappresentato un’occasione forzata di riscatto. A due settimane dall’errore che ha segnato la stracittadina e dopo la panchina punitiva di Genova, il terzino portoghese è tornato titolare all’Olimpico, spinto in campo dall’emergenza infortuni che ha colpito la Lazio sulle fasce.

Sotto gli occhi attenti di Sarri e di un pubblico che non gli ha perdonato la leggerezza contro la Roma, Tavares ha disputato una partita di grande attenzione, senza le sue solite, anrachiche sortite offensive, ma con una disciplina tattica che finora si era vista raramente. Una prova di sostanza, senza acuti ma, soprattutto, senza errori.

A testimoniare il suo nuovo stato d’animo è arrivato, a fine partita, un messaggio sui suoi profili social. Dopo giorni di silenzio e di critiche feroci da parte dei tifosi, il portoghese ha pubblicato alcune foto della gara contro i granata, accompagnate da una didascalia breve ma significativa: «Continuiamo il nostro lavoro».

Poche parole, ma che pesano. Nessun riferimento al passato, nessuna esultanza, ma un messaggio sobrio, professionale e focalizzato sul gruppo. Una dichiarazione che suona come una risposta alle critiche sul suo atteggiamento e come un segnale di ritrovata umiltà. Sembra un tentativo di dimostrare a Sarri, ai compagni e ai tifosi di aver capito la lezione e di essere pronto a rimettersi a disposizione con la giusta mentalità.

Una prestazione diligente e un post misurato non bastano a cancellare le scorie del derby, ma rappresentano un primo, fondamentale passo sulla strada del riscatto. La sosta arriva ora al momento giusto per permettergli di lavorare a Formello e ritrovare la piena fiducia.