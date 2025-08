Nuno Tavares, il consiglio dell’ex Lazio: «Se vuole davvero fare il terzino con Sarri dovrà…». Le dichiarazioni della bandiera biancoceleste

L’ex capitano della Lazio, Stefano Mauri, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre-partita dell’amichevole contro il Galatasaray per analizzare uno dei volti nuovi più attesi di questo precampionato: il terzino portoghese Nuno Tavares. L’opinionista ha offerto la sua lucida analisi sul giocatore, sottolineando le sue enormi potenzialità offensive ma anche il lavoro necessario per adattarsi al calcio di Maurizio Sarri.

L’analisi dell’ex capitano biancoceleste

Secondo Mauri, la sfida per Tavares sarà quella di completarsi come giocatore, affiancando alle sue straripanti doti offensive una maggiore attenzione e disciplina nella fase difensiva, un requisito non negoziabile per un terzino nel sistema di gioco di Sarri. L’ex capitano, tuttavia, si è detto molto fiducioso sul lavoro che il tecnico sta svolgendo con il portoghese fin dal primo giorno di ritiro.

Le parole di Stefano Mauri

Ecco l’intervento completo di Mauri, che ha spiegato nel dettaglio le caratteristiche del giocatore e le implicazioni tattiche del suo inserimento in squadra:

«Per fare il terzino con Sarri bisogna saper fare soprattutto la fase difensiva. Deve migliorare da quel punto di vista, dalla metà campo in su è straripante. Sarri credo ci stia lavorando dall’inizio del ritiro e credo che alla fine sarà pronto per il campionato. Ovviamente il terzino destro dovrà spingere davvero poco».

Un lavoro specifico per un ruolo chiave

Le parole di Mauri evidenziano due aspetti fondamentali. Il primo è la totale fiducia nel lavoro di Maurizio Sarri, ritenuto in grado di plasmare il talento di Tavares e di colmarne le lacune difensive in tempo per l’inizio del campionato. Il secondo è una riflessione tattica acuta: l’inserimento di un terzino così offensivo come il portoghese cambierà l’equilibrio della Lazio. Per bilanciare la sua spinta costante, il terzino destro (verosimilmente Marusic o Lazzari) dovrà giocare in modo molto più conservativo, garantendo copertura alla squadra. Un nuovo assetto per una Lazio che punta a essere ancora più pericolosa in attacco.