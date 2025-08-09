Nuno Tavares, Fiore è sicuro: «Con Sarri sarà completo e diventerà…». Le parole dell’ex attaccante biancoceleste

Un fantasista che ha illuminato l’Olimpico, un numero 10 che ha fatto parte dell’ultima, grande Lazio capace di vincere in Italia. Stefano Fiore, protagonista in biancoceleste dal 2001 al 2004, è una delle voci più autorevoli e amate per analizzare il presente e il futuro della Lazio. Dopo una carriera che lo ha visto brillare anche in Nazionale, oggi osserva con la lucidità dell’ex campione e la passione del tifoso il clamoroso ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina che aveva lasciato tra le polemiche. In un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, Fiore analizza le ragioni di questa scelta, le sfide che attendono il tecnico e la squadra in un mercato bloccato e indica i giocatori che, sotto la guida del “Comandante”, sono destinati a rilanciarsi.

CHI PUÒ ESSERE L’UOMO IN PIÙ? – «Punto su Tavares. È stato devastante nella prima parte della scorsa stagione, poi non ha avuto continuità pure per alcuni infortuni. Per natura è portato soprattutto ad attaccare. Ma con Sarri potrà muoversi in maniera più disciplinata e completarsi. E in quel modo diventare davvero molto importante per la Lazio».

Nuno Tavares è un terzino sinistro portoghese, noto per la sua impressionante velocità, la grande spinta offensiva e una notevole capacità di corsa sulla fascia. Nato nel 2000, è un giocatore che fa della fisicità e della progressione palla al piede le sue armi migliori, caratteristiche che lo rendono un esterno a tutta fascia capace di creare superiorità numerica.

Cresciuto nel Benfica, si è trasferito all’Arsenal nel 2021, dove ha mostrato il suo talento a sprazzi. Per trovare maggiore continuità, ha vissuto esperienze in prestito prima all’Olympique Marsiglia, dove ha avuto una stagione molto positiva in termini realizzativi, e poi al Nottingham Forest. Attualmente è un giocatore della Lazio, che ha investito su di lui per rinforzare la corsia mancina.