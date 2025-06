Nuno Tavares: «Baroni, grazie per come ci hai guidato, per la tua passione, lealtà, voglia di vincere, compagnia e per come ci hai difeso»

Nuno Tavares, esterno portoghese e della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex allenatore biancoceleste Baroni: le sue parole

L’esterno della Lazio e della Nazionale Portoghese Nuno Tavares non dimenticherà facilmente questa stagione nella capitale. Il giocatore ha conosciuto una grande crescita in questa stagione di Serie A e gran parte del merito è dell’allenatore Marco Baroni. Le parole del laterale sui social:

«Mister Baroni, grazie per come ci hai guidato, per la tua passione, lealtà, voglia di vincere, compagnia e per come ci hai difeso nei momenti più difficili. Abbiamo avuto un anno fantastico di apprendimento con te, a prescindere dalle tattiche e dai risultati, devi essere orgoglioso perché ci hai fatto crescere come gruppo, ma il calcio , si sa, a volte è ingiusto. Grazie per la persona eccellente che sei. Ti auguro tutto il meglio per il futuro».