Noslin nel post partita di Inter Lazio: «Contro l’Inter gara difficile, ora lavoriamo per ritrovare continuità. Ruolo? Per me l’importante è questo»

 Noslin post Inter Lazio: «A lavoro per ritrovare continuità»
5 secondi ago

Noslin
Noslin

Noslin nel post partita di Inter Lazio: le parole dell’attaccante biancoceleste dopo la sconfitta di San Siro arrivata per 2-0 nell’undicesima giornata

Al termine della sfida persa dalla Lazio contro l’Inter 2-0 a San Siro, Noslin ha commentato la prestazione ai microfoni di Lazio Style Channel. L’attaccante olandese, classe 1999, ha analizzato la partita con lucidità, riconoscendo il valore dell’avversario e sottolineando la necessità per la squadra di ritrovare continuità nei risultati e nel gioco.

SULLA PARTITA – «Gara molto difficile, abbiamo subito l’1-0 all’inizio della gara che ha complicato il match. Con l’arrivo della sosta sarà fondamentale lavorare per ritrovare la continuità».

SUL SUO RUOLO E L’IMPEGNO PERSONALE – «Ogni volta che entro in campo provo a dare il massimo e ad aiutare la squadra con la speranza di giocare di più».

SULLA POSIZIONE IN CAMPO – «Non importa se da attaccante esterno o punta centrale, per me l’importante è giocare».

