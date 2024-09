Noslin Lazio, Baroni: «Può giocare in TUTTI i ruoli dell’attacco. Ho rivisto la partita con il Milan e…». Le parole del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Verona, Marco Baroni ha così parlato della posizione che può ricoprire Tijjani Noslin:

NOSLIN – «A me non piacciono giocatori statici, mi piacciono giocatori che possono svariare e Noslin lo scorso anno ha fatto gol in tutte le posizioni. È chiaro che deve giocare con spensieratezza, ho rivisto la partita col Milan e si sono viste le pressioni su alcuni ragazzi. Dobbiamo crescere tutti insieme, Noslin può giocare in tutti e tre i ruoli dell’attacco e anche sotto la punta, poi durante la settimana i giocatori li muovo perché devono capire come muoversi nelle varie zone del campo».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI BARONI