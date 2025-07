Noslin, il buffo errore durante la partitella della Lazio diventa virale – VIDEO

Noslin, il buffo errore durante la partitella della Lazio diventa virale. Ma l’esterno offensivo è comunque stimato da Sarri

Un video di pochi secondi, diventato virale sui social, riaccende i riflettori su Tijjani Noslin. Durante la partitella di ieri sera a Formello, l’attaccante olandese è inciampato goffamente sul pallone nel tentativo di dribblare Vecino, scatenando l’ilarità dei tifosi. Un episodio leggero, che però fotografa simbolicamente la necessità del giocatore di trovare equilibrio e continuità dopo una prima stagione alla Lazio decisamente altalenante.

Un’annata di alti e bassi da riscattare

Arrivato dal Verona per una cifra importante, Noslin è reduce da un’annata negativa, caratterizzata da lampi di talento e passaggi a vuoto. Ai momenti esaltanti, come la tripletta al Napoli in Coppa Italia o i gol a Torino e Genoa, si sono contrapposti episodi sfortunati e gravi errori: dall’espulsione all’esordio europeo al rigore fallito contro il Bodø/Glimt, fino a grossolani sbagli sotto porta contro Roma e Parma. Ora l’olandese è chiamato a un riscatto immediato per convincere il nuovo tecnico.

I segnali positivi dal ritiro: Sarri testa la sua duttilità

Nonostante lo svarione virale, i primi segnali che arrivano dal ritiro di Formello sono positivi. Noslin si è presentato in ottima forma, dopo aver svolto una dura preparazione durante le vacanze, e la sua etica del lavoro è apprezzata. Maurizio Sarri, in particolare, ne sta testando la duttilità tattica, impiegandolo in queste prime sedute sia come punta centrale, in alternativa a Dia e Castellanos, sia come esterno su entrambe le fasce, al posto di Isaksen e Zaccagni.

In bilico per l’ultimo posto in attacco

Il futuro di Noslin alla Lazio è però ancora tutto da scrivere. Il suo posto in rosa è considerato “in bilico”. Con Isaksen, Castellanos, Dia e Zaccagni ritenuti intoccabili, l’attaccante olandese si gioca l’ultimo slot disponibile nel reparto offensivo in un duello diretto con Matteo Cancellieri. Sarri ha bisogno di certezze e segnali forti durante questa preparazione estiva: spetterà a Noslin dimostrare di poter finalmente garantire quella continuità che finora gli è mancata.