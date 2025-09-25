Nizza Roma: rilasciati 88 ultras giallorossi. Gli altri sotto processo dopo gli scontri alla vigilia del match di Europa League

Arrivano i primi, pesanti verdetti dopo la notte di follia che ha preceduto la sfida di Europa League tra Nizza e Roma. A due giorni dagli scontri che hanno messo a ferro e fuoco il centro della città francese, la giustizia ha iniziato il suo corso per i tifosi giallorossi coinvolti. Su un totale di 102 sostenitori fermati, 13 sono stati formalmente processati davanti al tribunale di Nizza.

Le accuse a loro carico sono gravissime e delineate con precisione: “raggruppamento finalizzato alla preparazione di violenze volontarie contro persone o alla distruzione o danneggiamento di beni, nonché al trasporto di armi proibite“. Un capo d’imputazione che suggerisce la natura premeditata degli scontri, una tesi sostenuta con forza dalla procura.

Per la stragrande maggioranza degli altri tifosi fermati, 88 persone, la custodia è terminata con il rilascio. La loro liberazione, tuttavia, non è priva di conseguenze. Le autorità francesi hanno emesso nei loro confronti un provvedimento di divieto di accesso per sei mesi a tutta la regione delle Alpi Marittime, una misura preventiva volta a scongiurare futuri episodi di violenza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, la procura è convinta che gli ultras romanisti avessero organizzato il viaggio con il chiaro intento di creare disordini. Non si sarebbe trattato di una rissa estemporanea, ma di un’azione pianificata per cercare lo scontro con la tifoseria avversaria e mettere a soqquadro la città. Questa convinzione giustifica non solo l’imponente dispiegamento di forze dell’ordine durante la partita, ma anche la severità delle misure legali e amministrative adottate nelle ore successive.