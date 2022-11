Nicola: «La vittoria contro la Lazio non deve farci rilassare»

Nicola alla vigilia della sfida contro la Cremonese torna a parlare anche della vittoria contro la Lazio di domenica

Dopo la settimana decisiva per le coppe europee, domani torna il campionato con la Salernitana che sfida la Cremonese. Nicola in conferenza presentando la partita è tornato a parlare anche della vittoria contro la Lazio.

NESSUN APPAGAMENTO – : «Siamo felici per la vittoria contro la Lazio, ma sono tre punti e da domani si guarda avanti. Passare dallo sconforto dopo una sconfitta all’esaltazione per un successo fuori casa non fa crescere.»