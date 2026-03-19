Nazionali, Boulaye Dia parteciperà alle amichevoli con il Senegal: l’attaccante della Lazio si prepara a vestire ancora la maglia del Senegal

In vista delle prossime amichevoli del Senegal, il CT Pape Thiaw ha diramato la lista dei convocati, che include Boulaye Dia, attaccante della Lazio. Le sfide contro il Perù e il Gambia, in programma il 28 e il 31 marzo, saranno un’importante occasione per il giocatore di mettere a disposizione della nazionale senegalese la sua esperienza e qualità. Dopo aver disputato il prossimo incontro con il Bologna, Dia si unirà alla sua selezione, pronto a continuare il suo percorso con il Senegal.

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Nazionali, il Senegal prepara la sfida con il Perù e il Gambia: Dia torna nel gruppo

Boulaye Dia è stato quindi selezionato dal CT per far parte del gruppo che affronterà le amichevoli contro il Perù e il Gambia. La convocazione arriva in un momento importante per la nazionale senegalese, che sta preparando il futuro, tra cui la qualificazione ai Mondiali 2026. La presenza di Dia aggiunge profondità e talento alla squadra, consolidando ulteriormente il legame tra il giocatore e la sua Nazionale.

Il Senegal sta mettendo insieme una squadra che unisce esperienza e giovani talenti. Oltre ai grandi nomi come Kalidou Koulibaly e Idrissa Gana Gueye, il Senegal ha una nuova generazione di calciatori pronti a portare avanti il legame con il calcio di alta qualità. Boulaye Dia rappresenta una delle giovani promesse, e con il suo ritorno nella nazionale il Senegal si prepara ad affrontare con fiducia le sfide future, sperando di qualificarsi per il prossimo Mondiale e continuare a brillare nel panorama calcistico internazionale.