Napoli Lazio, Colombo impreciso: inventata l’ammonizione a Castellanos. La moviola dei quotidiani

Napoli Lazio, l’arbitro Colombo non raggiunge la sufficienza secondo i principali quotidiani sportivi. I voti del direttore di gara

La Lazio vince al Diego Armando Maradona contro il Napoli. La prova dell’arbitro Colombo, però, lascia un po’ a desiderare, soprattutto in occasione dell’ammonizione a Castellanos che era diffidato e salterà l’Inter. Di seguito le pagelle dei quotidiani per il direttore di gara:

MESSAGGERO – «5,5, Il Napoli protesta per un vantaggio non concesso a Lobotka lanciato verso l’area, la Lazio contesta l’ammonizione a Castellanos che impedirà all’argentino di giocare con l’Inter. Era un fallo assolutamente normale».

CORRIERE DELLO SPORT – «5,5, Appena sotto la sufficienza Colombo, più di una sbavatura, soprattutto dal punto di vista disciplinare, con cartellini sbagliati o non dati. La gara non è semplice, cerca di tenerla in pugno e riesce alla fine a portarla a casa, fischiando il giusto (12 falli nel primo tempo). Vede bene sul contatto in area della Lazio nel finale su Di Lorenzo».

GAZZETTA DELLO SPORT – «5,5, Due episodi nei primi 3’ (Gila colpisce di petto, Marusic-Di Lorenzo è…nulla) ma al 17’manca il giallo a Kvara su Isaksen. Così come manca al 21’ quando Di Lorenzo entra con fare imprudente (pur ritraendo nel finale la gamba) su Tavares. Al 16’ st, eccessivo il giallo per Castellanos su Anguissa e il vantaggio (per il Napoli) non era da ignorare. Al 38’ st: Zaccagni trattiene la maglia di Di Lorenzo in area, Colombo vede in diretta e la ritiene molto “light”. Resta comunque il dubbio».