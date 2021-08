Napoli, De Laurentiis in ritiro: gelo totale con Insigne. La situazione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro, ma con Lorenzo Insigne è stato gelo totale

La trattativa per il rinnovo con il Napoli di Lorenzo Insigne si arricchisce di un nuovo capitolo. I dialoghi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non saranno portati avanti da Aurelio De Laurentiis ma dal d.s. Cristiano Giuntoli. Il motivo? Il patron azzurro sarebbe rimasto scottato dal retweet di Pisacane, agente del capitano napoletano, di un post di un tifoso che offendeva proprio il presidente dei partenopei.

Ieri, inoltre, De Laurentiis è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro ma con Lorenzo Insigne è stato gelo totale. Un saluto frettoloso al neo campione d’Europa e nulla più. Il tutto a rendere ancor più complicata la situazione.