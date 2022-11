Orsi: «Lazio più forte della Roma, ha meritato di vincere il derby»

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, ha commentato la vittoria dei biancocelesti nel derby di domenica contro la Roma

Intervenuto a Radio Radio Mattino, Nando Orsi ha parlato così del derby tra Roma e Lazio:

«La Roma è una delusione, la Lazio è più forte. È stato un derby brutto, sento parlare solo dei giallorossi, ma la squadra di Sarri ha meritato di vincere. È andata a prendersi l’errore. L’organizzazione difensiva della Lazio non ha permesso di fare niente alla Roma, di non crearsi occasioni, non hanno fatto un tiro in porta».