Arriva la stangata del Giudice Sportivo! Multa al Monza per i cori contro Lotito: ecco cosa è successo all’Olimpico

Lazio Monza, il Giudice Sportivo punisce i brianzoli per i cori offensivi rivolti contro il presidente Claudio Lotito. Arriva una multa da 5mila euro

Arrivano conseguenze disciplinari dopo la sfida tra Lazio e Monza, disputata allo Stadio Olimpico in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Il comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato al termine del turno, contiene infatti una sanzione economica nei confronti della società brianzola per quanto accaduto sugli spalti durante l’incontro.

Nello specifico, il Monza è stato punito con un’ammenda di 5.000 euro a causa di alcuni cori offensivi indirizzati al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un episodio che ha attirato l’attenzione degli organi disciplinari e che ha portato all’adozione del provvedimento nei confronti del club biancorosso. La decisione riguarda dunque il comportamento dei sostenitori ospiti e non episodi verificatisi direttamente sul terreno di gioco.

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I cori contro Claudio Lotito finiscono nel comunicato ufficiale: la motivazione

A chiarire le ragioni della sanzione è lo stesso Giudice Sportivo, che nel documento relativo alla sesta giornata ha riportato la motivazione dell’ammenda inflitta al Monza. Di seguito il passaggio integrale del comunicato: «Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MONZA per avere, nel corso della gara, rivolto cori offensivi al presidente della squadra avversaria».

Il riferimento è al presidente biancoceleste Claudio Lotito, destinatario delle contestazioni provenienti dai sostenitori del Monza presenti nel settore ospiti dell’Olimpico. La formulazione del provvedimento individua nei cori offensivi la ragione della multa, senza riportare nel passaggio citato il contenuto preciso delle espressioni utilizzate dai tifosi brianzoli.

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Lazio Monza, non soltanto il risultato del campo: il provvedimento dopo la sesta giornata

La partita tra Lazio e Monza continua dunque a far parlare anche dopo il triplice fischio, questa volta per una vicenda che riguarda esclusivamente gli spalti. La sanzione da 5mila euro rappresenta una conseguenza economica per la società brianzola, chiamata a rispondere disciplinarmente del comportamento contestato ai propri sostenitori durante l’incontro.

Il comunicato chiarisce quindi l’entità della multa e la sua motivazione: 5.000 euro di ammenda al Monza per i cori offensivi rivolti al presidente della Lazio. Un provvedimento che chiude, almeno sul piano della decisione disciplinare comunicata, uno degli episodi extracalcistici che hanno accompagnato la sfida dell’Olimpico.