Moviola Parma Lazio, espulso Zaccagni! Marelli in diretta avverte: «Bel rischio, ma non c’è un impatto diretto. Secondo me l’espulsione…»

Moviola Parma Lazio, espulso Zaccagni! Marelli in diretta avverte sul suo giudizio: l’intervento è duro, ma senza contatto diretto

Al 42’ di Parma Lazio, sul risultato di 0-0, la partita ha preso una piega inattesa con l’espulsione diretta di Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste è intervenuto in scivolata sulla trequarti offensiva dei padroni di casa, colpendo Estevez in un contrasto giudicato dall’arbitro Matteo Marchetti come pericoloso per l’incolumità dell’avversario.

Il direttore di gara ha estratto immediatamente il cartellino rosso, scelta apparsa da subito severa in telecronaca su DAZN. Le immagini hanno infatti mostrato come l’impatto non fosse diretto sulle gambe dell’avversario: Zaccagni entra con il piede alto, ma il contatto è laterale, non frontale.

A gioco fermo, senza intervento del VAR, è intervenuto anche Andrea Marelli, che ha chiarito i dubbi condivisi da molti osservatori. Secondo l’ex arbitro, il rosso è apparso eccessivo alla luce della dinamica del contatto, pur riconoscendo il rischio dell’intervento e la percezione dell’arbitro dalla sua visuale.

PAROLE MARELLI – «Bel rischio. Il piede è molto alto, è un cross. Vista l’ultima immagine non c’è un contatto diretto che avrebbe potuto portare all’espulsione. A mio parere più corretto un giallo per imprudenza. È stato un colpo non diretto che ha spostato il parastinchi. Cartellino rosso eccessivo»