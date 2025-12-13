Hanno Detto
Moviola Parma Lazio, l’ex arbitro Calvarese giudica così l’espulsione di Zaccagni: «La gamba del biancoceleste è alta e che l’intervento è pericoloso, ma…»
Moviola Parma Lazio, l’ex arbitro Calvarese si è espresso sui profili social sull’espulsione di Zaccagni che ha lasciato i biancorossi in dieci al 42′
La vittoria della Lazio contro il Parma, maturata al Tardini nonostante la doppia inferiorità numerica, continua a far discutere soprattutto per le decisioni arbitrali. Il direttore di gara Marchetti ha estratto due cartellini rossi nei confronti dei biancocelesti, prima a Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e punto di riferimento offensivo della squadra di Maurizio Sarri, e successivamente a Toma Bašić, centrocampista croato entrato nella ripresa.
A commentare in modo approfondito l’episodio che ha visto protagonista Zaccagni è stato Gianpaolo Calvarese, ex arbitro internazionale e oggi opinionista arbitrale, che ha espresso una valutazione netta sull’intervento sanzionato con l’espulsione diretta.
INTERVENTO PIÙ DA AMMONIZIONE – «Vero è che la gamba del biancoceleste è alta e che l’intervento è pericoloso, e probabilmente l’arbitro dal campo viene attratto da questo. Ma è vero anche che se rivediamo a rallentatore Zaccagni sfiora l’avversario, colpendolo con la parte posteriore dello scarpino».
PER ME NON È ROSSO – «Non sono quindi d’accordo con la decisione di estrarre il rosso diretto per il capitano biancoceleste».
L’analisi di Calvarese si inserisce in un dibattito più ampio sulle interpretazioni arbitrali e sull’uso del buon senso nelle decisioni chiave. Resta il fatto che la Lazio, pur penalizzata dalle espulsioni, ha saputo reagire con carattere e organizzazione, trasformando una serata complicata in una delle vittorie più significative della sua stagione.
