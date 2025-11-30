Hanno Detto
Moviola Milan Lazio, Varriale furioso sulla decisione arbitrale di Collu: «Rigore negato alla Lazio, decisione scandalosa. La Serie A rischia lo sbando»
La polemica arbitrale esplosa sulla moviola Milan Lazio non accenna a placarsi. Tra i commenti più duri c’è quello di Enrico Varriale, che tramite il proprio profilo X ha espresso tutta la sua indignazione per la scelta dell’arbitro Collu di non concedere il rigore ai biancocelesti a causa di un precedente fallo attribuito a Marusic. Una decisione arrivata solo dopo una lunga revisione VAR, durata oltre sei minuti.
LO SFOGO DI VARRIALE – «Quanto accaduto in Milan-Lazio, col rigore negato dopo una revisione Var durata sei minuti, è scandaloso. Arbitro di poca personalità, pesantemente condizionato da proteste sguaiate decise inventando un fallo che non esiste. La Serie A rischia di finire allo sbando».
Il commento del giornalista accende ulteriormente la discussione attorno a un episodio destinato a far parlare ancora a lungo, soprattutto per l’enorme peso specifico che avrebbe potuto avere sull’esito della gara.