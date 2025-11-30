 Moviola Milan Lazio, Varriale furioso: «Rigore negato»
Connect with us

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, Varriale furioso sulla decisione arbitrale di Collu: «Rigore negato alla Lazio, decisione scandalosa. La Serie A rischia lo sbando»

Hanno Detto

Jacobelli critica la Lazio: «Azzeccata solo mezza partita, così non si esce vivi da San Siro. Il guaio è che Dia non ha fatto manco il solletico alla difesa del Milan»

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, Pistocchi durissimo sull'episodio Pavlovic-Marusic: «Collu? Discreto fino al fattaccio. Si è inventato un fallo, brutta figura»

Hanno Detto

Tare prima di Milan Lazio: «La Lazio rimarrà sempre nel mio cuore, ma tifo Milan stasera. Mike? Sta bene, abbiamo dei patti»

Hanno Detto

Dia prima di Milan-Lazio: «Dobbiamo fare la gara giusta per vincere. l gol? Mi sta mancando, ma non mi fa stare male»

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, Varriale furioso sulla decisione arbitrale di Collu: «Rigore negato alla Lazio, decisione scandalosa. La Serie A rischia lo sbando»

Lazio news 24

Published

54 minuti ago

on

By

varriale

Moviola Milan Lazio, Varriale furioso sulla decisione arbitrale di Collu. Il giornalista, tramite il suo profilo X, ha espresso la sua indignazione

La polemica arbitrale esplosa sulla moviola Milan Lazio non accenna a placarsi. Tra i commenti più duri c’è quello di Enrico Varriale, che tramite il proprio profilo X ha espresso tutta la sua indignazione per la scelta dell’arbitro Collu di non concedere il rigore ai biancocelesti a causa di un precedente fallo attribuito a Marusic. Una decisione arrivata solo dopo una lunga revisione VAR, durata oltre sei minuti.

LO SFOGO DI VARRIALE – «Quanto accaduto in Milan-Lazio, col rigore negato dopo una revisione Var durata sei minuti, è scandaloso. Arbitro di poca personalità, pesantemente condizionato da proteste sguaiate decise inventando un fallo che non esiste. La Serie A rischia di finire allo sbando».

Il commento del giornalista accende ulteriormente la discussione attorno a un episodio destinato a far parlare ancora a lungo, soprattutto per l’enorme peso specifico che avrebbe potuto avere sull’esito della gara.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.