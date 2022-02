Moviola Milan Lazio, non c’è rigore su Immobile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pochi episodi da moviola in Milan-Lazio, vinta nettamente dai rossoneri 4-0: ecco i giudizi sull’arbitraggio di Sozza

Sono davvero pochissimi gli episodi di moviola in Milan-Lazio, arbitrata da Sozza. L’unico vero dubbio c’è al 35′ del primo tempo, quando un lancio lungo verso Immobile vede l’attaccante biancoceleste cadere in area di rigore dopo un presunto contatto con Maignan.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, i replay dimostrano come non ci sia alcun contatto tra il giocatore e il portiere dei rossoneri. Infatti non c’è alcuna protesta. Per quel che riguarda i gol, sono tutti perfettamente regolari.